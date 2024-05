Istituzioni e Paese reale: da Giugliano e Strasburgo. Cantone, Cogliandro e Cananzi presentano il libro di Iodice

Con la partecipazione del magistrato Raffaele Cantone e dei confratelli Raffaele Cananzi, già presidente nazionale dell’ A C. e Roberto Dante Cogliandro, fondatore dell’ associazione nazionale dei notai cattolici, moderatore Guido Pocobelli Ragosta, Presidente Ucsi verrà presentato venerdì 10 maggio alle ore 17,30 nella sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini in via Portamedina 41 a Napoli, il libro di Antonio Iodice “Memoria, Identità, Crisi”. Un viaggio tra le istituzioni ed il “Paese reale” che ripercorre la storia politica italiana degli ultimi 75 anni.

Dall’impegno nell’Azione Cattolica, Antonio Iodice ha ricoperto incarichi di vertice sia a livello diocesano che nazionale, a quello nelle aule del Consiglio comunale di Giugliano (sua città natale e che allora era ancora un centro a forte vocazione agricola), del Parlamento europeo e di Montecitorio, passando per l’insegnamento nelle scuole pubbliche e all’università e finendo con la presidenza dell’istituto di studi politici “San Pio V”.