Istruzione, povertà educativa e fuga dei cervelli: la sostenibilità come investimento generazionale

Se una politica favorisce la spesa corrente a scapito dell’istruzione o della ricerca, il “voto” dell’impatto generazionale sarebbe negativo.

Questa legge servirebbe a colmare il divario tra chi “scappa” (i cervelli in fuga) e chi resta, garantendo che le scelte odierne non siano un debito scaricato sulle spalle di chi non ha ancora voce politica.