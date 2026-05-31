Istruzione, povertà educativa e fuga dei cervelli: la sostenibilità come investimento generazionale

di Claudio Quintano, assistito da IA GeminiGOOGLE
Lo sviluppo del tema I dati del Rapporto ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile 2025, individuando il complesso intreccio tra istruzione, povertà educativa e dinamiche della classe dirigente in un contesto di fuga dei cervelli.
- Il Quadro di Sintesi: Tra Progressi e Allarmi
Il Rapporto 2025 evidenzia un’Italia a due velocità:
- Progressi moderati: Si registrano passi avanti nell’Obiettivo 4 (Istruzione), con un aumento dei laureati e delle competenze digitali, e nell’Obiettivo 5 (Parità di genere), grazie a una maggiore partecipazione femminile. Anche la transizione energetica (Obiettivi 7 e 13) mostra segnali positivi.
- Segnali di Allarme: Rispetto al 2010, l’Italia è peggiorata in aree critiche come la povertà (SDG 1), la gestione dell’acqua (SDG 6) e la tutela degli ecosistemi terrestri (SDG 15). Le disuguaglianze (SDG 10) rimangono il principale freno allo sviluppo.
- Le Cinque Leve per il 2030
Per invertire la rotta, ASviS propone:
- Governance: Un coordinamento politico centrale e coerente.
- Capitale Umano: Salute, istruzione e protezione sociale.
- Finanza per lo Sviluppo: Orientare i capitali verso la sostenibilità.
- Cultura: Trasformare la mentalità di cittadini e imprese.
- Partnership: Collaborazione tra Stato, mercato e società civile.
- Analisi Approfondita: Istruzione, Povertà Educativa e “Fuga dei Cervelli”
L’intreccio tra competenze e futuro del Paese è il nodo centrale del rapporto, analizzabile attraverso questa dicotomia:
- A) La Povertà Educativa e le Competenze del Futuro
L’istruzione non è più un processo limitato ai primi anni di vita, ma un ciclo corrente e ricorrente (Lifelong Learning).
- Le Tipologie di Competenze: Non bastano più le sole conoscenze tecniche. Il rapporto sottolinea la necessità di soft skills (pensiero critico, adattabilità, empatia e risoluzione di problemi complessi) per navigare l’incertezza climatica e geopolitica.
- La Povertà Educativa: È il “terreno fertile” della povertà economica futura. In Italia, la mancanza di accesso a un’istruzione di qualità (specialmente nelle aree fragili del Sud o nelle periferie) impedisce lo sviluppo delle competenze di base. Chi è vittima di povertà educativa oggi, difficilmente potrà accedere ai percorsi di formazione ricorrente necessari per restare nel mercato del lavoro domani.
- B) La Classe Dirigente “in Nuce” e la Fuga dei Cervelli
Qui emerge il paradosso delle politiche italiane:
- Eccellenza in Esilio: L’Italia forma una componente della classe dirigente europea di altissimo livello. Le università italiane producono talenti che, formati “in nuce” internazionalmente grazie a programmi come l’Erasmus o dottorati di ricerca, trovano però scarsi sbocchi nei vertici decisionali interni.
- Fuga dei Cervelli come Emorragia di Sostenibilità: La migrazione dei giovani più qualificati non è solo un problema economico, ma un fallimento dell’Obiettivo 8 (Lavoro dignitoso) e dell’Obiettivo 10. Se l’Italia “esporta” la sua futura classe dirigente perché non offre carriere basate sul merito o stipendi competitivi, il Paese perde la capacità intellettuale necessaria per attuare le “cinque leve” di ASviS.
- Sullo Sfondo delle Politiche Nazionali: Mentre le politiche tendono a celebrare l’internazionalizzazione, manca una strategia di “ritorno” o di “attrazione”. Il rischio è che l’Italia paghi i costi della formazione (investimento pubblico) mentre il resto d’Europa gode dei benefici (produttività e innovazione).
- Il Concetto Chiave: Sostenibilità come Investimento Generazionale
Il rapporto chiude con un monito potente: “La sostenibilità non è un costo, ma un investimento”.
L’ASviS propone una legge sulla “Valutazione di Impatto Generazionale”: ogni legge approvata oggi dovrebbe essere analizzata per capire come influenzerà i giovani del 2050.
- Se una politica favorisce la spesa corrente a scapito dell’istruzione o della ricerca, il “voto” dell’impatto generazionale sarebbe negativo.
- Questa legge servirebbe a colmare il divario tra chi “scappa” (i cervelli in fuga) e chi resta, garantendo che le scelte odierne non siano un debito scaricato sulle spalle di chi non ha ancora voce politica.
In sintesi, il Rapporto 2025 suggerisce che per salvare l’Italia bisogna smettere di trattare l’istruzione come una spesa di bilancio e iniziare a considerarla l’infrastruttura primaria per trattenere quella classe dirigente che oggi sta costruendo la sostenibilità altrove.