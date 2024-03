“It-Wallet”, in arrivo il portafoglio digitale: tutti i documenti in una sola App

Tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2025 è atteso il lancio definitivo di It-Wallet, il portafoglio digitale che consentirà, una volta a regime, di archiviare sull’app tutti i documenti più importanti e averli sempre a portata di smartphone. Il passo avanti verso l’innovazione che metterà l’Italia in linea con gli obiettivi europei (“European Digital Identity Wallet”) è contenuto nel decreto Pnrr di lunedì scorso, che stanzia 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, in parte attinti dal Pnrr stesso e in parte dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. “Questo strumento è al centro della nostra strategia di innovazione”, ha spiegato Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione. Secondo i programmi, entro il 2025 circa 42,5 milioni di cittadini disporranno del portafoglio digitale. Il governo dovrà a questo punto varare nei prossimi mesi due decreti attuativi: uno con le linee guida per definire le caratteristiche tecniche e le modalità di accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia digitale dei soggetti privati fornitori del servizio; l’altro con ulteriori dettagli, compresa la data a decorrere dalla quale sarà integralmente attivo il dispositivo.