ITA Airways, colpo di scena per la cessione

Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che viene oggi avviato un negoziato in esclusiva per la cessione della compagnia aerea ITA Airways . L’interlocutore scelto dal Governo è il consorzio formato daLa loro offerta è quella ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dall’Esecutivo con un Dpcm dello scorso mese di febbraio. Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procede alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico. Restano così fuori dai giochi, che pure sembravano a un passo dalla conclusione dell’accordo.