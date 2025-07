Ita Airways, dal Cda via libera al nuovo piano industriale

Approvato il 30 luglio dal consiglio d’amministrazione, il nuovo Piano Industriale 2026–2030 di Ita Airways traccia una visione ambiziosa: diventare entro il 2030 un vettore competitivo e all’avanguardia, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza dei servizi.

La strategia di crescita della compagnia si sviluppa lungo tre direttrici principali:

Rafforzare la leadership nel mercato italiano del trasporto aereo, Espandere il network internazionale, con un focus particolare sul lungo raggio, Sfruttare appieno le sinergie con il gruppo Lufthansa.

Al centro del piano c’è lo sviluppo dei collegamenti intercontinentali in partenza dall’hub di Roma Fiumicino. Verranno introdotte nuove rotte verso Nord e Sud America, Asia e Africa, per intercettare la domanda dei mercati in espansione e attrarre un maggior numero di viaggiatori verso l’Italia. La crescita sarà sostenuta anche da nuove partnership strategiche e accordi commerciali. I collegamenti a breve e medio raggio continueranno a beneficiare della rete integrata con i partner nel Mediterraneo e in Europa.

Il rinnovo della flotta rappresenta un altro pilastro fondamentale: a partire dal 2026, sarà introdotto un nuovo aeromobile a lungo raggio all’anno, sostituendo progressivamente i velivoli più datati. Entro il 2030, l’intera flotta – composta da circa 100 aerei – sarà costituita da modelli di nuova generazione, più efficienti dal punto di vista dei consumi e con un impatto ambientale ridotto.

Un elemento chiave sarà l’integrazione con il gruppo Lufthansa, il quarto più grande al mondo. Dal 2026, Ita Airways entrerà a far parte della Star Alliance e parteciperà a joint venture sui collegamenti tra Europa, Nord America e Giappone. Queste collaborazioni mirano ad ampliare i mercati serviti, ridurre i costi operativi e introdurre innovazioni nei servizi. I programmi fedeltà Volare e Miles&More verranno integrati, mentre la cooperazione nel settore cargo sarà potenziata.

Infine, il piano prevede azioni concrete per valorizzare il capitale umano, promuovendo lo sviluppo professionale e rafforzando il senso di appartenenza a una compagnia che ambisce a distinguersi per competitività, innovazione e sostenibilità nel panorama globale.