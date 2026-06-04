Ita Airways e Aeroitalia, alleanza per rafforzare la rete dei voli sulla Penisola

ITA Airways e Aeroitalia sottoscrivono un accordo di collaborazione commerciale volto a potenziare la connettività del network e migliorare l’offerta per i passeggeri. L’intesa prevede l’avvio di un accordo di interlinea su tutto il network, attivo da luglio per la Summer 2026 e la Winter 2026/2027, insieme a uno Special Prorate Agreement (SPA) per ampliare le opzioni di viaggio sui collegamenti in connessione.

La partnership consentirà una maggiore integrazione delle rotte, con particolare attenzione ai collegamenti via Roma Fiumicino e ai flussi da e verso la Sardegna, rafforzando la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini.

Secondo l’amministratore delegato di ITA Airways, Joerg Eberhart, l’accordo rientra in una strategia di ampliamento delle connessioni e di consolidamento del network intercontinentale ed europeo, attraverso una rete di alleanze flessibili.

Per Aeroitalia, guidata da Gaetano Intrieri, la collaborazione rappresenta un passo strategico per migliorare accessibilità e competitività del sistema dei trasporti, con ricadute positive su turismo ed economia.

La partnership si inserisce nel più ampio percorso di accordi già avviati da ITA Airways con altri operatori aerei e ferroviari, con l’obiettivo di rendere più capillare e integrata la mobilità sul territorio nazionale.