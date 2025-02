Ita Airways e Lufthansa, al via l’integrazione di bonus e terminal

Con effetto immediato, i 36 milioni di membri di Miles & More potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di membri del programma frequent flyer di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. È uno dei primi effetti dell’ingresso di Ita nel gruppo Lufthansa, i dettagli dell’operazione sono stati illustrati oggi dai vertici delle due compagnie a Fiumicino.

Con l’inizio del prossimo programma voli estivi, Ita Airways si sposterà nei terminal delle compagnie aeree Lufthansa, al Terminal 1 di Francoforte e al Terminal 2 di Monaco. Questo ridurrà significativamente i tempi di trasferimento dei passeggeri. In tutti gli altri hub del gruppo, così come a Roma-Fiumicino e Milano-Linate, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa offrono già i loro voli nelle stesse aree terminal di Ita Airways.

A partire dal 30 marzo, i passeggeri di Ita Airways potranno anche visitare e utilizzare le circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa e dei suoi partner durante i loro viaggi. Le lounge di Ita Airways saranno anche aperte ai passeggeri del gruppo Lufthansa da questa data.

Con l’inizio del programma voli estivi, oltre 100 collegamenti aerei condivideranno inizialmente i loro numeri di volo e potranno così essere combinati più facilmente. Questi codeshare consentono di combinare voli di compagnie diverse del gruppo in un’unica prenotazione. Una volta implementato, questo codeshare permetterà ai passeggeri di Ita Airways di accedere a oltre 250 destinazioni del Gruppo Lufthansa. Per i passeggeri delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, l’offerta sarà ampliata per includere i voli nazionali di Ita Airways per Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Tutti i collegamenti in codeshare saranno prenotabili dal 25 febbraio tramite tutti i canali di vendita globali.