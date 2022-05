Ita Airways, licenziato comandante volo New York-Roma: ecco perché

(Adnkronos) – Volo Ita Airways da New York JFK a Roma Fiumicino. C’è stata una “perdita di comunicazione radio”, informa la compagnia aerea in una nota relativa all’inchiesta interna su quanto accaduto il 30 aprile scorso. “L’indagine ha portato all’individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del comandante sia durante il volo che una volta atterrato”, continua Ita che ne ha disposto “l’immediato licenziamento”.

Ita Airways conferma, inoltre, in modo chiaro e rigoroso che “la sicurezza del volo è sempre stata garantita secondo i più alti standard di sicurezza previsti dalla regolamentazione aeronautica”. “Sono state attentamente rispettate le norme e tutte le procedure di sicurezza secondo i criteri più elevati, con l’ausilio come da prassi dell’elevata tecnologia di bordo, garantendo dunque il massimo livello di sicurezza ai passeggeri”, conclude la nota.