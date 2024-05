Ita-Lufthansa, martedì nuovo incontro Giorgetti-Vestager

Roma, 10 mag. (askanews) – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrà un nuovo incontro bilaterale sul dossier Ita-Lufthansa con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile dell’Antitrust comunitario, martedì 14 maggio. Lo riferisce una portavoce della Commissione europea.

Il termine per la decisione Ue su questo piano è stato prorogato martedì scorso al 4 luglio, dopo che Lufthansa e Mef avevano presentato ulteriori documentazioni sui rimedi richiesti dalla Commissione in merito alle sue preoccupazioni sulla concorrenza.

Giorgetti aveva avuto un incontro con Vestager già lo scorso 25 aprile. Lunedì e martedì sarà a Bruxelles per partecipare alle riunioni di Eurogruppo e Ecofin. Martedì scorso, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Lufthansa, e all’indomani dell’invio delle nuove documentazioni alla Ue, l’amministratore delegato del gruppo tedesco, Carsten Spohr si era detto fiducioso in un via libera all’aggregazione per l’estate.