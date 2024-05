Ita-Lufthansa, Ue conferma rinvio termine decisione al 4 luglio

Roma, 7 mag. (askanews) – La Commissione europea ha confermato la proroga al 4 luglio del termine per una decisione dell’Antitrust comunitario sul piano di acquisizione di Ita da parte di Lufthansa. “Effettivamente possiamo confermare che le parti hanno presentato degli impegni rivisti (rimedi-ndr), per venire incontro ai problemi di concorrenza sollevati dalla Commissione rispetto alla transazione. Quindi ora la prossima tappa è che valuteremo” questi rimedi e “effettivamente il termine per prendere una decisione è stato esteso di 15 giorni lavorativi e ora p il 4 luglio”. Lo ha riferito una portavoce della Commissione, interpellata sulla questione durante la conferenza stampa quotidiana. “Questa è la prossima tappa”, ha aggiunto.

Il rinvio era stato annunciato da Lufthansa, che ha riferito di aver depositato ieri nuovi documenti sui rimedi richiesti. L’Amministratore delegato del vettore tedesco, Carstens Spohr ha affermato di attendersi “una risposta positiva da Bruxelles per l’estate”.

La Commissione non ha voluto esprimersi sulla possibilità di ulteriori rinvii o sull’esito della procedura.