Itabus, arriva l’abbonamento member: sconti fino al 20% e cashback

Arriva Itabus Member, il nuovo abbonamento pensato da Itabus per offrire ai viaggiatori una serie di vantaggi. Con il suo acquisto a 19,90 euro (come prezzo di lancio, invece che 25) i clienti sottoscriveranno l’iscrizione valida un anno che consentirà di ottenere sconti fino al 20% su tutti i viaggi prenotati senza alcun limite in merito a giorni o orari, 10% di cashback (10 euro ogni 100 euro spesi in viaggi Itabus che il passeggero ricevera’ sotto forma di voucher utilizzabile per prenotare successivi viaggi) e il 25% di sconto su bagagli aggiuntivi e selezione posto. I benefici saranno estesi anche a chi accompagnera’ l’iscritto alla Itabus Member.