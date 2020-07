Ital Communications vince Touchpoint Awards con #lavorarepervivere

MILANO (ITALPRESS) – Il format “Lavorare per Vivere”, ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione Ital Communications di Attilio Lombardi, è stato premiato per la categoria “Roadshow” ai Touchpoint Awards/Engagement 2020, organizzati da Oltre La Media Group e promossi nel corso di un evento condotto da Ale e Franz a Milano. Un successo per Ital Communications, che con la manifestazione silenziosa “Lavorare per vivere” ha realizzato una campagna di sensibilizzazione nazionale per il Sindacato UGL sul triste fenomeno degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro, le cosiddette “morti bianche”, in un tour per l’Italia molto seguito da pubblico e media. L’iniziativa, nata nel 2018 e diffusa con crescente interesse anche sui social con l’hashtag #lavorarepervivere, ha coinvolto le città di Roma, Milano, Napoli, Marcinelle (Belgio), e poi Firenze, Palermo, Arezzo, Latina, L’Aquila, Lecce, con l’obiettivo di far capire la necessità di migliorare le condizioni di lavoro, diffondere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e più formazione per i lavoratori. “Siamo soddisfatti di questo riconoscimento – ha detto Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications, presente alla consegna del premio – perchè con il progetto ‘Lavorare per Viverè abbiamo voluto lanciare un messaggio inequivocabile: basta con le stragi nei luoghi di lavoro, occorrono misure efficaci, sicurezza, tutele e una rinnovata formazione professionale”.

(ITALPRESS).