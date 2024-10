ItalAfrica e Sierra Leone siglano un accordo per lo sviluppo sostenibile

Un accordo di cooperazione, volto a promuovere investimenti e progetti di sviluppo sostenibile in Sierra Leone, è stato firmato a Napoli, tra la Camera di Commercio ItalAfrica Centrale e il Consolato Generale Onorario della Repubblica di Sierra Leone. L’intesa, sottoscritta dal Presidente di ItalAfrica, l’Ingegnere Alfredo Carmine Cestari, e dal Console Generale Onorario, il Dott. Professor Luigi Manganiello, prevede una serie di iniziative congiunte nei settori dell’agricoltura, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, delle concessioni minerarie e forestali. L’obiettivo principale dell’accordo è quello di avvalersi delle potenzialità della Sierra Leone, un Paese ricco di risorse naturali ma che necessita di investimenti per svilupparsi in modo sostenibile. Grazie a questa partnership, si potranno realizzare progetti innovativi che genereranno benefici sia per la popolazione locale sia per l’ambiente.

Tra i settori chiave su cui si concentreranno gli sforzi congiunti ci sono Agricoltura ed energie rinnovabili (sviluppo di progetti che combinano agricoltura sostenibile e produzione di energia pulita, con la possibilità di generare crediti di carbonio), concessioni minerarie e forestali (gestione responsabile delle risorse naturali, garantendo un equilibrio tra sfruttamento economico e tutela ambientale), infrastrutture (realizzazione di strade, aeroporti e altre infrastrutture necessarie per lo sviluppo del Paese).

L’Italia è 26esimo Paese di destinazione export e 35esimo fornitore con uno stock di 12,2 milioni di euro. Il Presidente ItalAfrica Cestari sottolinea che il Paese offre un potenziale di investimento significativo in una miriade di settori. Sebbene la sua forza sia tradizionalmente riconosciuta nelle sue riserve minerarie, il paese è ricco di altre risorse naturali, comprese l’agricoltura e la pesca. Esistono anche opportunità nel campo dell’energia, delle infrastrutture e del turismo e dei trasporti. Ci sono – aggiunge – sfide, opportunità, prospettive di crescita: se gestita correttamente, la rapida crescita socio-economica dell’Africa potrebbe trasformare il continente in un hub economico globale, migliorando significativamente la qualità della vita dei suoi abitanti.