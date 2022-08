ItalExit, a Roma la presentazione delle liste: con Paragone il vicequestore Schilirò

Domani alle ore 11.00, presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1, si terrà una conferenza stampa presieduta dal leader di ItalExit Gianluigi Paragone per presentare le liste elettorali del partito. “L’evento – si legge in una nota – darà il via alla campagna elettorale sul territorio per le elezioni Politiche del 25 settembre, campagna che si preannuncia breve nei tempi ma intensa nei contenuti: ItalExit sarà in prima fila, fra le altre cose, per la difesa delle libertà individuali, della Costituzione italiana, contro Green Pass, identità digitale e strapotere delle Multinazionali, e si batterà per difendere i lavoratori, per tutelare il Made in Italy e per proteggere il potere d’acquisto degli italiani dal caro energia e dalle speculazioni. Insieme al segretario del partito, interverranno tutti i candidati ItalExit. Relatori d’eccezione saranno il professor Giovanni Frajese, il senatore William De Vecchis, il vicequestore Nunzia Schilirò e il dottor Giuseppe Barbaro“.