Italgas, acquisite da Cpl Concordia 6 società nel Sud Italia

Salgono a “sette le operazioni di M&A concluse” da Italgas “tra il 2017 e il 2018 per complessivi 138 nuovi Comuni in concessione, in coerenza con la strategia di crescita annunciata al mercato con il piano strategico 2017-2023 che, in attesa dello svolgimento delle gare d’ambito, prevede lo sviluppo del gruppo anche attraverso l’acquisizione di operatori di piccole e medie dimensioni”.

Italgas ha concluso oggi “l’acquisizione da CPL Concordia di una quota di controllo del 98% del capitale di ciascuna di 6 società operanti nel Sud Italia e titolari complessivamente delle concessioni per la costruzione e la gestione della rete del gas in 16 Comuni”. Sono Baranogas Reti, Ischia Reti Gas, Progas Metano, Grecanica Gas, Favaragas Reti e Siculianagas Reti.

“Le concessioni in 4 Comuni sono già in esercizio, alcune sono in costruzione, altre da realizzare ex novo”, spiega una nota. “La valorizzazione complessiva degli asset oggetto dell’operazione è stata stabilita in 16,7 milioni di euro. Al netto del debito, il corrispettivo riconosciuto a CPL Concordia è pari a 4,6 milioni. L’investimento complessivo per la realizzazione delle reti ammonta a circa 95 milioni, in parte finanziato da contributi pubblici. Ad oggi risultano già realizzati lavori per 32,5 milioni al lordo contributi percepiti”.