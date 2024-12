Italgas fa rotta verso la Grecia con un investimento miliardario

Italgas annuncia un piano strategico per il periodo 2024-2030, che prevede un investimento di 1 miliardo di euro in Grecia. Questo progetto ambizioso punta a sviluppare le infrastrutture energetiche del Paese, supportandone la transizione ecologica.

Investimenti principali

L’iniziativa si concentra sulla consociata greca Enaon, creata a seguito dell’acquisizione di Depa Infrastructure nel 2022. Nei prossimi sette anni, Italgas destinerà 650 milioni di euro alla costruzione di oltre 3.000 chilometri di nuove reti di distribuzione del gas, ampliando il servizio in aree non ancora servite. Questo porterà il numero di clienti da 615.000 a 920.000 entro il 2030, con particolare attenzione alla metanizzazione delle regioni ancora dipendenti da combustibili altamente inquinanti come lignite e carbone.

Focus su gas rinnovabili

Oltre al gas naturale, il piano include lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili come biometano e idrogeno verde, fondamentali per gli obiettivi di decarbonizzazione. Enaon sta valutando la compatibilità della rete per il trasporto di idrogeno, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura flessibile e in grado di gestire diverse fonti energetiche.

Digitalizzazione e innovazione tecnologica

Un elemento chiave del progetto è la trasformazione digitale della rete, che sarà completata entro il 2025. Grazie al software Dana (Digital Advanced Network Automation), sarà possibile automatizzare la gestione e il controllo remoto delle infrastrutture. Inoltre, Italgas installerà nuovi contatori intelligenti, chiamati Nimbus, progettati per gestire miscele di gas naturale e rinnovabili, contribuendo a migliorare la telegestione e la preparazione della rete per il futuro.

Un impegno verso la sostenibilità

Questo piano rappresenta un passo decisivo per rafforzare la presenza internazionale di Italgas e promuovere un modello energetico più sostenibile, contribuendo attivamente alla transizione ecologica della Grecia.