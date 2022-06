Investimenti netti totali pari a 8,6 miliardi di euro, 4,5 miliardi di euro netti per lo sviluppo, la digitalizzazione e il repurposing del network italiano di distribuzione del gas. 1,8 miliardi di euro per le gare Atem e 1,8 miliardi di euro per la Grecia. Questi i punti principali del Piano Strategico del Gruppo Italgas per il periodo 2022-2028. Ne parla all’Italpress Paolo Gallo, amministratore delegato della società.

