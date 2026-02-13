Italia-Africa, Meloni: sospensione debito per nazioni colpite calamità climatiche

Addis Abeba, 13 feb. (askanews) – “Anche oggi ci siamo concentrati su una questione che è centrale per l’Africa che è quella del debito. Abbiamo lanciato un’ampia iniziativa, come sapete, di conversione del debito per progetti congiunti di sviluppo. A questo aggiungiamo oggi l’inserimento di clausole di sospensione del debito per quelle nazioni che sono colpite da eventi climatici estremi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine del vertice Italia-Africa di Addis Abeba.