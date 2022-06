Italia al centro della formazione Ocse per Nord Africa e Medio Oriente: a Caserta Paola Severino e tre ministri

Giovedì 23 giugno alle ore 10, alla Reggia di Caserta, nella sede della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, si terrà Youth at the Centre of Government Action, un incontro promosso dal Centro di Formazione del programma di Governance per il Medio Oriente e Nord Africa di Ocsee Sna, per porre le necessità dei giovani al centro delle politiche di ripartenza dopo la crisi pandemica.

L’evento, che sarà aperto dalla professoressa Paola Severino, Presidente della SNA, vedrà la partecipazione dell’Onorevole Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e dagli omologhi di Emirati Arabi e Libano S.E. Shamma Al Mazrui e S.E. George Kallas, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni competenti per le politiche giovanili, membri di organizzazioni non governative e giovani attiviste e attivisti che operano nel campo dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile e delle politiche pubbliche per i giovani.

“La formazione e il confronto sono strumenti straordinari di sviluppo delle nuove governance e di diplomazia culturale per i paesi che, in particolare, si affacciano sul Mediterraneo. La SNA coopera convintamente con attività promosse con OCSE e MAECI volendo essere un hub di innovazione e supporto ai governi”, così la professoressa Severino.

Durante l’incontro sarà presentato il rapporto OCSE Youth at the Centre of Government Action in the Middle East and North Africa, elaborato nell’ambito del progetto COVID-19 Response and Recovery in the MENA region, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nella prima sessione dei lavori, Empowering young people in MENA, si analizzeranno i risultati del report con un focus sulle iniziative da intraprendere per assicurare una migliore partecipazione delle giovani generazioni nell’azione di governo dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.

La seconda sessione dei lavori, Engaging young people in shaping a greener future in MENA, vedrà i delegati partecipare a un workshop sulle nuove sfide globali, in particolare quella climatica, e sul contributo che i giovani possono dare alla realizzazione di un futuro più green.

Le conclusioni saranno affidate all’Ambasciatore Massimo Gaiani, Coordinatore del Dipartimento per gli affari europei e internazionali della SNA.

L’incontro segna la ripresa delle attività in presenza del Centro di Formazione sulla Governance OCSE-MENA, promosso congiuntamente dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e l’OCSE e attivo a Caserta presso la sede della Scuola, dal 2012.

Per tutta la durata dell’evento, sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea in inglese, francese ed arabo.