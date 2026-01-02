Italia al Ces 2026 con Ice: innovazione, startup e tecnologia di frontiera a Las Vegas

Un ecosistema dell’innovazione che unisce la solidità delle proprie radici a una visione tecnologica di frontiera. È questo il racconto dell’Italia che si prepara a sbarcare al Ces di Las Vegas, la più grande manifestazione fieristica al mondo dedicata alla tecnologia, in programma dal 6 al 9 gennaio 2026. Sotto il claim “Inspired by legacy, designed by vision”, la missione guidata da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane porterà nel cuore dell’Eureka Park una delegazione di oltre 60 organizzazioni tra enti di ricerca, acceleratori di innovazione, attori istituzionali, cluster regionali e startup innovative provenienti da 13 regioni.

Cuore pulsante della partecipazione italiana sarà l’Arena Italia, un’area dedicata progettata per ospitare panel tematici, dibattiti e sessioni di pitching con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione e partner internazionali.

6 gennaio

Le attività nell’Arena prenderanno ufficialmente il via con il taglio del nastro, alla presenza del presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas, insieme a Kinsey Fabrizio, presidente della Consumer Technology Association, alla console generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, e al trade commissioner dell’Ufficio Ice di Los Angeles, Giosafat Riganò. Seguirà lo “Spritz & Pitch”, tradizionale evento di networking che favorisce l’incontro tra stakeholder internazionali e startup del padiglione.

Nel pomeriggio, una conversazione con Stéphane Ouaki, capo dipartimento dell’European Innovation Council (Eic), illustrerà strumenti di finanziamento e programmi di accelerazione dell’Ue per le aziende tech orientate ai mercati globali. Con lui anche Alessandro Liani, ceo di Videosystems, startup italiana presente al Ces all’interno del padiglione organizzato dall’Eic.

Seguirà un approfondimento sulla transizione verso sistemi energetici puliti e nuovi modelli di mobilità, con il confronto tra il professor Francesco Cupertino, già rettore del Politecnico di Bari e presidente di Fondazione Nest, Marco Ferrari, ceo di Eltech, e Luca Foresti (progetto Aida, Politecnico di Milano).

Il progetto Aida del Politecnico di Milano è protagonista anche di un’altra area espositiva italiana al Ces 2026, curata dall’Ufficio Ice di Chicago nella West Hall del Las Vegas Convention Center, lo spazio dedicato all’industria automobilistica. L’area, con la partecipazione di Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), Stellantis ed Eldor, presenterà le più avanzate tecnologie italiane nel campo dell’elettronica di bordo e dei sistemi di mobilità connessa e autonoma. In esposizione una Fiat 500e a guida autonoma, equipaggiata con un robo-driver sviluppato dal Politecnico di Milano.

A seguire, un panel dedicato alla leadership femminile nel tech, con founder e manager delle startup italiane al Ces, in un dibattito sul superamento dei pregiudizi di genere nei dati e nell’intelligenza artificiale e sulle strategie di crescita negli ecosistemi internazionali.

La giornata si chiuderà con un focus sulla Regione Friuli Venezia Giulia, primo territorio italiano classificato come “Strong Innovator” dalla Commissione europea. Grazie al suo ecosistema di ricerca e sviluppo, alla rete di hub scientifici e alla posizione logistica strategica, la regione si propone come ambiente ideale per progetti innovativi in ambiti come Ai e quantum computing. L’incontro approfondirà le opportunità di investimento e i servizi di supporto offerti da Select Friuli Venezia Giulia.

7 gennaio

La seconda giornata si aprirà con le prime sessioni di pitch delle startup italiane: la prima dedicata a energia e mobilità intelligente, seguita da un focus sulle tecnologie per il futuro del lavoro, tra EdTech, servizi legali e cybersecurity.

Seguirà la presentazione delle iniziative 2026 di Wmf (WeMakeFuture), fiera internazionale certificata sull’innovazione Ai, tech e digital.

Nel pomeriggio, Marco Paglia, co-presidente di Musixmatch, Marco Palacino, founder di Ovington Capital, e Luciana Mirizzi, cmo di Agos, discuteranno di come l’Ai stia trasformando creazione e distribuzione dei contenuti nell’entertainment e nel marketing.

Seguirà un incontro con Innovit – Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco, dedicato ai programmi di supporto per le startup italiane nella Silicon Valley.

Le presentazioni proseguiranno con una sessione sulla gestione smart di territori e città e una panoramica sulle innovazioni per il manifatturiero.

La giornata si chiuderà con una tavola rotonda sul futuro dell’elettronica di consumo nel retail, con Alessandro Penasa, ceo del Gruppo Dao, Roberto Omati, gm di Expert Italy, e Daniele Pucci, ceo e co-founder di Generative Bionics, startup nata nel 2025 da tecnologie dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova, con un round iniziale da 70 milioni di euro guidato da Amd.

8 gennaio

Il terzo giorno si aprirà con pitch dedicati a salute e scienze della vita, seguiti da soluzioni per lifestyle, sport e intrattenimento. Chiuderà la mattinata un talk ospitato da bitCorp.

Nel pomeriggio, un panel organizzato da Area Science Park, storico co-organizzatore della missione italiana al Ces, affronterà il tema della trasformazione della ricerca scientifica in imprese investibili.

L’ultima sessione tematica di pitch sarà dedicata alle innovazioni nel marketing e nei media.

9 gennaio

L’ultima giornata si apre con l’Italian Startup Carousel, una vetrina ad alto ritmo in cui tutte le 51 startup del padiglione avranno un minuto per presentare la propria tecnologia a investitori e partner. Chiusura affidata a un talk conclusivo di WeMakeFuture.

L’Italia al Ces 2026

Le innovazioni spaziano dalla gestione dell’energia green al monitoraggio di infrastrutture, dal futuro del lavoro alla sicurezza e alla salute, fino a marketing, Ai applicata allo sport e smart factory. Un panorama che restituisce l’immagine di un Made in Italy tecnologico, pragmatico e competitivo.

Il Padiglione Italia sarà collocato nell’Eureka Park e ospiterà 51 startup provenienti da 13 regioni, con una forte rappresentanza di Lazio e Lombardia. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa anche in veste istituzionale.

Prosegue infine la collaborazione con Area Science Park, che nelle scorse settimane ha organizzato l’academy di preparazione per le startup, affiancata dalla presenza di Innovit, bitCorp e partner come Wmf.