Italia-Albania, gruppi opposizione al lavoro per risoluzione unitaria

Roma, 20 nov. (askanews) – Contatti in corso a Montecitorio fra i gruppi parlamentari in vista del voto in aula di domani sulle risoluzioni collegate alle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sull’accordo Italia-Albania sui migranti siglato dai premier Meloni e Rama. La maggioranza è vicina all’intesa sul testo unitario di ok all’accordo. Fra i gruppi di opposizione, secondo quanto viene riferito, “c’è ottimismo” sulla possibilità di portare in votazione un testo unitario Pd-Cinque Stelle, Alleanza Sinistra Verde e, con molta probabilità, Azione. Al momento invece Italia Viva mantiene ferma l’opzione di una risoluzione autonoma. I contatti proseguiranno nel pomeriggio.