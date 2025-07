Italia-Algeria,Meloni: Algeria fondamentale per sicurezza energetica Italia e Ue

Roma, 23 lug. (askanews) – “L’energia è uno degli ambiti che caratterizzano maggiormente i nostri rapporti: l’Algeria ha un ruolo fondamentale per la sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa. Un ruolo decisivo soprattutto all’indomani della guerra di aggressione russa all’Ucraina quando l’Italia aveva bisogno di diversificare le fonti di approvvigionamento e ha trovato nell’Algeria quell’amico che ha sempre dimostrato di saper essere. Quella scelta era tutt’altro che scontata e questo dimostra come l’amicizia antica e sincera fra due popoli fa la differenza nei momenti di difficoltà. Di questo voglio ringraziare il presidente Tebboune”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al Business Forum organizzato in occasione del vertice intergovernativo Italia-Algeria.