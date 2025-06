Italia, Assocamerestero: a Cosenza la 34esima Convention Mondiale

La Camera di Commercio di Cosenza e Assocamerestero, in collaborazione con Unioncamere e Promos Italia, organizzano la 34ª edizione della Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), un appuntamento strategico che riunisce i Segretari Generali e i Presidenti delle 86 CCIE attive in 63 Paesi. Una rete globale al servizio dell’Italia che, ogni giorno, promuove il tessuto imprenditoriale nazionale e l’eccellenza del Made in Italy nei mercati internazionali.

La Convention, in programma dal 21 al 23 giugno a Cosenza, si conferma come uno spazio privilegiato di confronto e dialogo in cui la rete camerale italiana all’estero entra in contatto con istituzioni, associazioni di categoria, enti territoriali e imprese, rafforzando alleanze e aprendo nuove traiettorie di collaborazione. L’obiettivo è chiaro: costruire insieme iniziative concrete per accompagnare le PMI italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno, verso nuovi percorsi di crescita sui mercati esteri, anche nei settori più innovativi, attraverso attività di networking, B2B e incontri istituzionali.

Momento centrale della manifestazione sarà il Convegno istituzionale di lunedì 23 giugno “Destinazione Calabria – Investimenti e talenti per lo sviluppo della Calabria all’estero”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni nazionali e locali. Il dibattito si concentrerà sulle strategie e le opportunità per rafforzare il ruolo della Calabria nei mercati esteri, e sul ruolo delle comunità italiane all’estero come leva di sviluppo per i territori. Un’occasione per mettere a sistema esperienze, visioni e strumenti, e contribuire a rendere il sistema Italia ancora più competitivo nel contesto globale.

Il convegno è aperto al pubblico. La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi compilando il form qui.