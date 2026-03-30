Italia-Bosnia, Gattuso: “Domani ci giochiamo tanto”

Roma, 30 mar. (askanews) – “C’è la consapevolezza che domani ci giochiamo tanto. Affrontiamo una squadra forte, con qualità e grande fisicità: servirà una grandissima Italia”. Così il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida decisiva contro la Bosnia per l’accesso al Mondiale.

Gattuso ha sottolineato le caratteristiche dell’avversario anche alla luce della sua esperienza nei Balcani: “Sono stato un anno all’Hajduk, conosco quel calcio. La Bosnia ha un mix di giocatori forti fisicamente e tecnicamente, non hanno paura, sono sfacciati e sanno giocare. È una squadra vera, che sa quello che vuole”.

Il ct ha poi richiamato l’attenzione sull’aspetto mentale: “Chi gioca a calcio vive per notti così, con quella tensione che sale. Non dobbiamo sprecare energie, ma buttare tutto in campo. Non partecipiamo da due Mondiali, la responsabilità è grande e la sento. Devo trasmettere fiducia ai ragazzi: abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo”.

Nessun alibi, nemmeno sulle condizioni del terreno di gioco: “Se il campo è brutto per noi lo è anche per loro. Cercare scuse è da deboli. Conta l’atteggiamento e l’attitudine”.

Gattuso insiste sulla necessità di concretezza: “Forse saremo meno belli, ma preferisco una squadra che stia bene in campo e soffra meno gli avversari. In passato abbiamo vinto anche senza essere i più forti, con cattiveria agonistica e spirito: è questo che non deve mancare”.

Sul rischio eliminazione: “Non è il momento di parlarne. Sarebbe una delusione enorme e mi assumerei le responsabilità, ma non dobbiamo metterci pressione inutile. Io ci metterò la faccia, come sempre”.