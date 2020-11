Italia Branding 2020 per città più attrattive: via al bando da 20 milioni di euro

Sono aperte le candidature al bando Italia Branding 2020 per la selezione di 20 città pilota con cui elaborare piani di investimento per migliorare l’attrattività delle città.

Il bando è promosso dalla Struttura di missione InvestItalia, incaricata di supportare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità politica delegata alla programmazione economica ed agli investimenti, nel coordinamento delle politiche governative in materia di investimenti pubblici e privati.

L’obiettivo è quello di cofinanziare la progettazione definitiva e/o esecutiva, incluse le valutazioni ambientali, finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali da realizzare in tempi rapidi, affiancando i beneficiari nell’accelerazione degli interventi, promuovendo l’attrazione di ulteriori investimenti pubblici e privati.

I piani di investimento valorizzeranno le potenzialità attrattive delle città italiane rispetto agli investimenti nazionali e stranieri, puntando a sviluppare un brand cittadino.

A titolo esemplificativo, le proposte potranno fare riferimento a recupero di manufatti industriali o di archeologia industriale, aree dismesse, aree mercatali, aree verdi; sviluppo di poli turistici come volano di sviluppo economico e occupazionale; infrastrutture e servizi per l’internazionalizzazione dell’offerta culturale e sportiva; sviluppo del territorio attraverso infrastrutture e servizi nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica; acquisizione e valorizzazione di talenti; digitalizzazione delle città e dei processi amministrativi; efficienza energetica del patrimonio pubblico; resilienza al cambiamento climatico, protezione contro il dissesto idrogeologico, tutela ambientale, aree verdi; mobilità urbana sostenibile; infrastrutture sociali e scolastiche; valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico immobiliare, edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale (social housing).

Possono partecipare i Comuni capoluogo di provincia, esclusi i Comuni capoluogo di città metropolitane.

La dotazione complessiva del bando è di 20 milioni di euro. Ciascuna proposta potrà ricevere un finanziamento massimo pari al 20% dei costi totali, per un limite massimo di 1 milione di euro.

La scadenza per partecipare è il 25 novembre 2020.