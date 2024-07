Italia-Brasile, Mattarella: con Lula stessi obiettivi e speranze

Brasilia, 15 lug. (askanews) – “È stata per me una giornata indimenticabile. Il colloquio con Lula ha registrato ancora una volta la perfetta vicinanza tra Brasile e Italia. Condividiamo gli stessi obiettivi, gli stessi valori e le stesse speranze per l’umanità e questo si innesta su un legame fortissimo non soltanto per la collaborazione ma per in tanti brasiliani di origine italiana e per il continuo scambio culturale che vi è tra i nostri paesi sempre più vicini. Ringrazio ancora Lula per avermi invitato qui in questo grande paese amico dell’Italia, come l’Italia è amica del Brasile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interpellato al termine della colazione ufficiale a Palazzo Itamaraty a Brasilia.