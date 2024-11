Italia-Cina, Mattarella:con Xi Jinping sintonia piena e convergenze

Pechino, 9 nov. (askanews) – “C’è piena sintonia e convergenza di vedute con il Presidente Xi Jinping, segno dei buoni rapporti bilaterali tra Cina e Italia e tra Cina e Ue”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro nella sala del Popolo di Pechino con il Presidente dell’assemblea nazionale del Popolo Zhao Leji.

“Questa visita in Cina per me è molto importante, pochi mesi fa è stata qui la premier Meloni, è del tutto inconsueta la presenza ravvicinata dei massimi vertici istituzionali del paese qui e manifesta quanto sia importante per noi sviluppare sempre di più il rapporto di amicizia e collaborazione con la Cina”, ha aggiunto.