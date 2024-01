Italia colpita dai cambiamenti climatici: per innalzamento del mare -4,43% di Pil al 2100

L’Italia da oggi fino al 2100 potrebbe perdere il 4,43% del suo Pil a causa dell’innalzamento del livello del mare, dovuto ai cambiamenti climatici. Sarà infatti il Paese dell’Unione europea maggiormente colpito dal fenomeno, insieme a Francia e Grecia. È quanto afferma uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Report e realizzato dalla University of Technology di Delft, nei Paesi Bassi, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con l’Istituto Europeo sull’Economia e l’Ambiente di Milano. Questo dato, secondo i ricercatori, è dovuto agli ingenti danni economici che potrebbero subire alcune delle regioni strategiche per l’economia del Paese. Tra queste ci sono Veneto ed Emilia-Romagna che, in base alle previsioni perderanno rispettivamente il 20,84% e il 10,16%. “I due territori – spiegano gli autori dello studio – nel 2015 hanno contribuito addirittura al 18,32% del Pil italiano totale”. Di contro, il Sud dello Stato potrebbe trarre dei benefici dall’innalzamento dei mari. Gli eventi estremi “sposteranno la domanda economica e innescheranno un aumento dell’offerta nel Sud, storicamente meno industrializzato, che sebbene potrà essere danneggiato dalle inondazioni, sarà molto meno colpito in termini relativi rispetto al Nord”, spiegano gli esperti.