Italia, con l’ok al Dl rilancio 5 milioni in più per le Camere di commercio all’estero

Via libera definitivo allo stanziamento di 5 milioni di euro per le Camere di commercio italiane all’estero affinché possano promuovere l’Internazionalizzazione delle imprese italiane. La norma è contenuta nel decreto rilancio diventato legge giovedì scorso. “Esprimo soddisfazione – sottolinea Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America – per la conclusione di questo percorso che ha portato all’approvazione definitiva di quanto proposto alla Camera con il mio emendamento e che ha registrato una convergenza anche di altri colleghi, di altri schieramenti”.

“L’approvazione di tale emendamento – prosegue – costituisce un risultato importante sul piano del riconoscimento del ruolo e del valore delle Comunità italiane all’estero per il nostro Sistema Paese, infatti le Camere di Commercio all’estero sono viva espressione del tessuto imprenditoriale italiano nel mondo e dell’operosità delle nostre aziende ovunque si trovino. Esse rappresentano non solo una ricchezza economica ma anche un riferimento culturale nella misura in cui, attraverso l’impresa, promuovono anche il nostro modo di vivere con il Made in Italy”.