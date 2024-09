Italia-Corea, 140 anni di relazioni: a ottobre due appuntamenti da non perdere

Ottobre segna un mese di importanti appuntamenti con l’Organizzazione Nazionale del Turismo Coreano (Kto), che celebra i 140 anni di relazioni diplomatiche tra Corea e Italia. Kto presenta due eventi chiave rivolti al trade italiano: il 7 ottobre a Milano con il Korea Travel Mart e, dal 9 all’11 ottobre, con la partecipazione al Ttg Travel Experience a Rimini.

Il Korea Travel Mart, che si terrà nel contesto del Westin Palace a Milano, offre l’occasione unica di esplorare il fascino della Corea del Sud, un Paese in forte crescita nel panorama turistico internazionale. Nel 2024, si è registrato un aumento del 25% dei visitatori rispetto al 2023, confermando l’interesse sempre maggiore per la destinazione. Durante l’evento, i partecipanti potranno gustare specialità tipiche come il kimbap e il makgeolli, un tradizionale alcol coreano. L’appuntamento vedrà anche la presenza di Jinsu Lee, Direttore di Korea Tourism e la presenza di importanti tour operator italiani.

Successivamente, dal 9 all’11 ottobre, Kto sarà presente al Ttg Travel Experience di Rimini, uno dei più prestigiosi eventi internazionali del settore turistico. Presso il Padiglione C3, Stand 135-205, KTO offrirà un’immersione nella cultura coreana attraverso attività tradizionali e una degustazione di un’altra bevanda alcolica tipica coreana. Sarà un’opportunità per conoscere da vicino la destinazione che scaratterizza pe la capacità di armonizzare tradizione e modernità in un mix unico di cultura, tecnologia e paesaggi mozzafiato.

Con una storia millenaria e una vibrante scena contemporanea, il Paese è al centro dell’interesse di molti viaggiatori. Oltre ad essere un leader mondiale nell’innovazione tecnologica, la Corea ha catturato l’immaginario globale grazie alla sua cultura popolare, divenuta celebre attraverso film, videogiochi e gruppi musicali. La sua cucina è altrettanto iconica, con una varietà di piatti amati a livello internazionale. La Corea del Sud oltre ad essere sinonimo di modernità, il Paese è profondamente radicato nella sua storia e tradizione, vantando numerosi siti UNESCO, elementi di una ricca eredità culturale ed attrazioni imperdibili per i visitatori internazionali.