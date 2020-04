Italia, coronavirus: l’Università di Palermo coordina il progetto internazionale di psicologi

La situazione di emergenza come quella che viviamo in questi giorni ha generato un forte impatto sulla nostra quotidianità, sui nostri stili di vita, sulle nostre relazioni sociali, sul modo di intendere il nostro rapporto con le Istituzioni e con la comunità alla quale apparteniamo. Come affrontiamo questa nuova e sconosciuta condizione? Quali risorse individuali mettiamo in campo per sfidare questo cambiamento? Come sta cambiando il nostro senso di responsabilità e di impegno civico nei confronti della piccola e grande collettività alla quale ci riferiamo? Per rispondere a queste domande un gruppo di psicologi di diversi Atenei italiani e stranieri, coordinati dalla prof.ssa Sonia Ingoglia e dalla prof.ssa Alida Lo Coco del Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell’Università degli Studi di Palermo, ha messo a punto un questionario da compilare online per rilevare in modo sistematico queste dimensioni e per ragionare – una volta ottenuti i risultati – sulle strategie e sulle azioni da proporre a genitori, insegnanti, operatori sociali e della politica per favorire il benessere psicologico individuale e dei gruppi e, soprattutto, per sostenere la non facile transizione verso una nuova normalità. Il titolo del progetto di ricerca è: Impegno Civico, Atteggiamenti e fattori individuali e sociali di Reazione durante e dopo l’Emergenza da covid-19, il cui acronimo “I care” – si legge sul sito dell’Universtà di Palermo – sta proprio a sottolineare l’attenzione che i ricercatori attribuiscono alla realizzazione e alla pianificazione di interventi diretti a supportare la cura per se stessi e per gli altri e lo star bene insieme. Il gruppo di ricercatori impegnati nel progetto insieme responsabili Sonia Ingoglia e Alida Lo Coco di UniPa, è composto da: Paolo Albiero (Università di Padova), Martyn Barrett (University of Surrey), Rosalinda Cassibba (Università di Bari), Sebastiano Costa (Università della Campania), Angela Costabile (Università della Calabria), Francesca Cuzzocrea (Università Magna Graecia di Catanzaro), Cristiano Inguglia (Università di Palermo), Rosalba Larcan (Università di Messina), Francesca Liga (Università di Messina), Pasquale Musso (Università di Bari), Harriet Tenenbaum (University of Surrey, UK), Nora Wiium (Universitetet i Bergen), Maria Carmen Pichardo (Universidad de Granada).