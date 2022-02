Italia, Domenico Vacca: lo stilista dei divi di Hollywood apre il suo primo store a Roma

Dopo anni di attività negli States, Domenico Vacca, lo stilista amato dai divi di Hollywood, torna in Italia e apre il suo primo store nel cuore di Roma e precisamente a Piazza di Spagna.

Nel 2002 il lancio del suo brand con l’apertura del flagship store sulla Fifth Avenue a New York. Qui ha sede il palazzo The Domenico Vacca, disegnato e arredato dallo stesso stilista, oggi sede della nuova boutique uomo e donna di 1.600 metri quadrati che include una galleria d’arte, un club privato, un bar, un barbiere, un parrucchiere e trenta appartamenti arredati.

I costumisti del cinema americano lo nota ben presto e cominciano a richiedere le sue creazioni per le produzioni cinematografiche. Negli anni i suoi abiti vestono attori del calibro di John Malkovich, Al Pacino, Glenn Close, Denzel Washington e Dustin Hoffman e tanti altri.

Tante soddisfazioni per Domenico Vacca che ottiene per due volte dal prestigioso Robb Report Magazine il premio per la migliore collezione italiana e il riconoscimento dal Best Life Magazine per la migliore collezione di cravatte al mondo. Dal 2002 al 2006 Domenico Vacca ha aperto sei negozi negli Stati Uniti; New York (Fifth Avenue, Madison Avenue e Soho) Beverly Hills, Bal Harbour e Palm Beach, un negozio a Mosca, Russia e uno a Doha, Qatar.

