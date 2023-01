Italia e Arabia Saudita, 90 anni di relazioni diplomatiche

Si intitola «Italia – Arabia Saudita. Novant’anni di relazioni diplomatiche (1932-2022)» il volume appena pubblicato dall’ambasciata d’Italia in Arabia Saudita, retta dall’ambasciatore Roberto Cantone, per celebrare i 90 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, come relazionato dal Giornale Diplomatico.

La pubblicazione ripercorre in chiave storica i momenti salienti dell’amicizia italo-saudita ed il progressivo consolidamento del partenariato strategico, anche alla luce del processo di modernizzazione del Regno avviato negli ultimi anni grazie alla Vision 2030.

Il volume dedica particolare attenzione all’evento chiave di questo novantesimo anniversario, la Commissione Mista ed il connesso Investment Forum, che si sono svolti a Riad il 27 giugno scorso in presenza di numerosi attori istituzionali e del settore privato.

Una serie di articoli illustrano progetti di cooperazione esistenti in vari ambiti, dalla progettazione architettonica, alla mobilità sostenibile, ai sistemi tecnologici avanzati e alla gestione di grandi eventi culturali, evidenziando il coinvolgimento di varie eccellenze italiane nelle principali iniziative della Vision 2030, dai Giga-Projects al rinnovo urbano di Riad, al restauro del sito storico di Diriyah e allo sviluppo del Master Plan di Al Ula. L’ambasciata d’Italia in tal modo auspica che la pubblicazione possa contribuire a far meglio conoscere l’Arabia Saudita di oggi e gli sviluppi che sta vivendo il nostro partenariato bilaterale.

Sempre nel quadro di questo importante anniversario, Arab News ha recentemente dedicato un reportage al rapporto tra Italia ed Arabia Saudita con interviste a note personalità, tra cui il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ed articoli sull’ampio raggio di attività congiunte, in corso o realizzate in questi novant’anni di amicizia.