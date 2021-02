Italia e Indonesia rafforzano la cooperazione tra i giovani

Nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, vengono portati avanti gli impegni per rafforzare la cooperazione tra le giovani generazioni di Indonesia e Italia. L’Ambasciata indonesiana a Roma, in collaborazione con le parti interessate, sostiene l’avvio del progetto CIALO 2021 dal tema “Learning New Things, Broadening Our Minds”. CIALO, acronimo della parola italiana “Ciao” e del corrispettivo in indonesiano “Halo”, si rivolge a studenti delle scuole medie e superiori in Indonesia e in Italia. L’inaugurazione del programma CIALO 2021 si è svolta virtualmente lunedì 1° febbraio 2021. La cerimonia di apertura è stata abbastanza particolare con oltre 140 partecipanti provenienti da Indonesia e Italia. Presenti l’Ambasciatrice d’Indonesia a Roma, Esti Andayani, diversi ospiti dall’Ufficio del Governatore della Calabria, i rappresentanti di tre sindaci italiani (Montalto Uffugo, Mangone Grimaldi e Rende), i delegati delle scuole, i giornalisti e altri ospiti. L’inaugurazione si è aperta con le rispettive presentazioni, seguite dal canto degli inni nazionali Indonesia Raya e Fratelli d’Italia. Si è raggiunto un numero di circa 90 studenti da entrambi i paesi. Quelli italiani appartenenti alle scuole medie e superiori di 3 (tre) città della regione Calabria, mentre gli studenti indonesiani da scuole quali le scuole medie e superiori di Al Azhar Bumi Serpong Damai (BSD), Mentari International School Bintaro e Cisera English Community. Nel suo discorso di apertura, l’Ambasciatrice Esti Andayani ha sottolineato l’importanza del rafforzamento delle nuove generazioni e del consolidamento della cooperazione tra quelle indonesiane e italiane. “Nel 2019, il numero di giovani di età compresa tra i 15 ei 24 anni raggiungerà gli 1,2 miliardi, ovvero circa il 16% della popolazione mondiale totale. Il potenziamento delle giovani generazioni è una chiave fondamentale per il nostro futuro insieme”, ha affermato l’Ambasciatrice, aggiungendo: “Non solo le giovani generazioni devono essere dotate di conoscenze, abilità e capacità innovative, ma devono anche capire e possedere una “comprensione interculturale”. Ciò è essenziale al fine di plasmare il carattere degli studenti e ampliare i loro orizzonti”. Citando due detti, uno in indonesiano e l’altro in italiano, “Tak kenal maka tak sayang” / “Non si può amare ciò che non si conosce”, l’Ambasciatrice Esti ritiene che il progetto CIALO possa offrire molte opportunità agli studenti per conoscersi, per rafforzare lo spirito di amicizia e rispettare le differenze che esistono. “Il programma CIALO è un’attività collaborativa a vantaggio di entrambe le parti, investendo nei giovani per il futuro del mondo. Sono certa che attraverso un’iniziativa come questa le relazioni bilaterali tra Indonesia e Italia non faranno altro che rafforzarsi”, ha concluso. Anche i rappresentanti dei sindaci delle 3 città della regione Calabria, nonché quelli delle scuole indonesiane e italiane, hanno espresso il loro apprezzamento per lo svolgimento del progetto CIALO. È stata sottolineata l’importanza dei principi di amicizia, educazione e cooperazione tra gli studenti per la realizzazione del loro futuro.CIALO è stato avviato per la prima volta nel 2020 dalla professoressa Rosaria Sorrentino (docente dell’Istituto Montalto Uffugo Scalo Italia) e dalla signora Eunika Rukmi, M.ED (studentessa indonesiana laureata presso l’Università della Calabria, Italia), a cui aveva già preso parte l’Ambasciata indonesiana a Roma. Le attività di CIALO 2021 dureranno fino a marzo 2021. Gli studenti saranno suddivisi in gruppi misti di indonesiani e italiani. Saranno fornite lezioni online in diverse materie come geografia, cultura, cittadinanza, mondo digitale e altro. Inoltre, ogni settimana verranno assegnate esercitazioni di gruppo agli studenti su vari argomenti.