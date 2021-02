Italia e Libia a confronto sui temi dello sviluppo

Italia e Libia si confrontano sui temi dello sviluppo dell’agricoltura e della razionalizzazione dell’uso dell’acqua nel Sud del Paese come relaziona il Giornale Diplomatico. Una delegazione italiana, guidata dall’amb. Giuseppe Buccino Grimaldi, ha incontrato a Tripoli alcuni sindaci, dignitari locali, imprenditori e agronomi del Sud della Libia per esaminare progetti finalizzati al rilancio dell’agricoltura in quell’arida parte del Paese nordafricano. Lo rendono noto l’ufficio stampa del Governo di accordo nazionale libico e la rappresentanza diplomatica italiana.

I progetti esaminati nell’incontro, avvenuto sia in presenza che per via digitale, puntano fra l’altro ad educare gli agricoltori alla razionalizzazione delle risorse idriche e ad aumentare la loro produttività.

Tra l’altro l’amb. Buccino ha elogiato l’interesse libico per l’iniziativa «che enfatizza il rafforzamento della cooperazione fra i due Paesi amici». L’incontro è avvenuto negli uffici del premier, Fayez al-Sarraj. Alla riunione hanno partecipato pure rappresentanti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (Ciheam), dell’ANCI Associazione Comuni Italiani e dell’ong Ara Pacis Initiative (Api).