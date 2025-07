Italia e Mediterraneo al centro delle sfide globali. Alis: focus in Puglia con ministri, politici Ue e top manager

“L’Italia e il Mediterraneo protagonisti delle nuove sfide globali”: è il titolo dell’incontro – promosso da Alis , l’Associazione della Logistica dell’intermodalità sostenibile presieduta da Guido Grimaldi – che si svolgerà martedì 8 e mercoledì 9 luglio a Manduria (Masseria Li Reni). Ai lavori parteciperanno esponenti del Governo italiano e della politica europea oltre a diversi amministratori delegati di grandi imprese di logistica in Italia.In particolare l’8 saranno trattati temi legati alle rotte mediterranee, allo sviluppo delle autostrade del mare tra Italia Grecia e Turchia, e al futuro sostenibile dell’Italia, e illustrati scenari e strategie per imprese e istituzioni.

Il 9 luglio ci sarà la presentazione del nuovo centro, Invictus Camp . E’ il progetto della Fondazione Vanni Longo Onlus, che da due anni lavora per creare il primo posto in Puglia dove i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni che convivono con malattie, anche gravi, possono passare le loro vacanze tra esperienze e giochi indimenticabili, in un ambiente sicuro e di supporto, con un unico serissimo obiettivo: farli giocare.