Italia e Romania, incontro diplomatico sulle crisi internazionali

La necessità di rafforzare la capacità degli Stati di rispondere alle crisi attraverso azioni congiunte di preparazione è stata sollevata durante un incontro di lavoro tra il ministro dell’Interno diRomania, Cătălin Predoiu, e l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Romania, Alfredo Maria Durante Mangoni.

Nel corso dell’incontro le due parti hanno sottolineato gli ottimi rapporti tra i due Stati, sviluppati sia a livello bilaterale nell’ambito del Partenariato Strategico, sia a livello di Unione Europea.

Per quanto riguarda il settore degli Affari interni, “la cooperazione è coerente, con un’enfasi sugli ambiti della collaborazione di polizia, situazioni di emergenza, rispettivamente quelli di competenza della Gendarmeria”, informa un comunicato del Ministero dell’Interno.

I due funzionari hanno evidenziato la moltitudine di sfide che gli Stati devono affrontare per mantenere i cittadini al sicuro, dalle minacce derivanti dal conflitto armato in Ucraina a quelle causate dai cambiamenti climatici, in particolare dalle inondazioni. È emersa, quindi, la necessità di rafforzare la capacità degli Stati di rispondere alle crisi attraverso azioni congiunte di preparazione.

“Il ministro rumeno ha rivisto le priorità dell’AMI per il prossimo periodo, sottolineando la determinazione della leadership del ministero ad aumentare le prestazioni delle strutture operative”, ha affermato la fonte ministeriale.

L’amb. Alfredo Maria Durante Mangoni ha riconfermato il sostegno dell’Italia e ha accennato alla disponibilità ad ampliare la cooperazione in materia di affari interni.