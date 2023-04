Italia e Vietnam, cerimonia per i 50 anni di relazioni diplomatiche

Veli di mille colori, preziose stole trapuntate, abiti ricamati e dipinti a mano. Tutto in seta purissima. La cerimonia per la celebrazione dei 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia si è aperta con una sfilata di moda ai mercati traianei di Roma. Una collezione creata per l’occasione, ispirata al patrimonio culturale italiano e realizzata con tessuti della ‘Vietnam Silk House’. L”Ao Dai’, l’abito tradizionale vietnamita che viene esibito in tutte le sue varie e incredibili declinazioni sullo sfondo della Roma più antica è considerato dagli organizzatori della manifestazione “come un suggello, un patrimonio vivo tra le due culture”. All’incontro erano presenti, per l’Italia, la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi e l’assessore ai Grandi eventi di Roma Alessandro Onorato. Per il Vietnam, la viceministro degli Affari Esteri Le Thi Thu Hang e l’ambasciatore in Italia Duong Hai Hung. Oltre ai rappresentanti delle industrie italiane che più lavorano in Vietnam: dal Consorzio del vino Chianti, alla società farmaceutica Medexport, al Consorzio di Tutela dell’olio toscano, alla Edilegno. “Cinquant’anni fa – dichiara la viceministra vietnamita – i nostri due Paesi hanno stabilito relazioni diplomatiche in un momento in cui il Vietnam stava ancora lottando per la sua indipendenza e per la sua riunificazione. E il popolo vietnamita non dimenticherà mai il prezioso sostegno degli italiani in un momento per noi di così grande difficoltà. L’immagine della nave dell’amicizia ‘Australe’ che lasciò il porto di Genova nel 1973, superando tante tempeste, per attraccare al porto di Hai Phong con 3.000 tonnellate di beni di prima necessità per il popolo vietnamita è stata e resta un sublime simbolo di solidarietà tra i nostri due Paesi”. E lo spirito di solidarietà e di “sostegno reciproco – prosegue – si è manifestato anche durante il periodo del Covid, quando i nostri due Paesi sono stati fianco a fianco nel superare le sfide causate dalla pandemia”. In un contesto in cui il mondo sta affrontando “sfide complesse”, ha aggiunto, “il parternariato strategico Vietnam-Italia è in continua espansione, rispondendo congiuntamente alle sfide globali e verso uno sviluppo sostenibile per il benessere delle persone”. Il tema dell’anno in cui si celebrano i 50 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi avrà come parole chiave: “apprezzamento, comprensione e cooperazione”.