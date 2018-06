Italia, Eataly ospita i capolavori dell’agricoltura del Belpaese

Alla festa di compleanno di Eataly – per i primi sei anni di attività a Roma – sono presenti anche le aziende di Confagricoltura che hanno posto in mostra, vendita e degustazione, i “capolavori dell’agricoltura italiana”: prodotti agricoli freschi e di eccellenza del territorio nazionale. Da oggi fino a domenica 17 giugno (dalle ore 10 alle ore 19) è possibile visitare gli spazi dei produttori di Confagricoltura ubicati al primo e secondo piano di Eataly. Le aziende presenti provengono da Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. “Il nostro settore – dice il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – ha grandissime potenzialità, anche a livello internazionale. Ma la sfida si vince solo con il gioco di squadra della filiera, coinvolgendo anche il mondo della distribuzione. Eataly è uno spazio importante e vitale, apprezzato dai food lover e che valorizza l’eccellenza agroalimentare; sensibilizza i consumatori sulle tradizioni territoriali e li invita a fare acquisti di qualità”. Le aziende presenti (con i loro prodotti e con i loro sforzi diretti a coniugare qualità, innovazione e sostenibilità) sono testimoni di un nuovo modo di produrre in campagna, attento alla tradizione, ma anche al progresso ed ai nuovi bisogni dei consumatori.