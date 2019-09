Italia, ecco la prima “guida alle radici” per gli italiani all’estero

“L’Italia ha il dovere morale di restituire una storia ai suoi cittadini sparsi per il mondo. Allo stesso tempo i viaggi delle radici possono dare una nuova vita a tutti quei piccoli borghi, un tempo luoghi di partenza e di abbandono, che oggi possono diventare luoghi di accoglienza e di scoperta”. Sono le prime righe della prima Guida alle radici italiane, presentata lo scorso 25 settembre al ministero degli Esteri. La Guida raccoglie una serie di itinerari per stimolare la conoscenza dei luoghi di origine, con tre differenti versioni (italiano/inglese – italiano/spagnolo – italiano/portoghese). Il testo – realizzato dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero del ministero degli Esteri, in collaborazione con l’Associazione Raiz Italiana – si rivolge soprattutto alle nuove generazioni di italiani all’estero e agli italo-discendenti ed è dedicata a quattro Regioni del nostro Paese (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna e Puglia). Si struttura in una parte introduttiva, con alcune pillole di storia dell’emigrazione italiana e informazioni utili per la ricerca dei documenti e la ricostruzione dell’albero genealogico e dei luoghi legati alla memoria familiare. Ci sono poi i capitoli dedicati alle regioni con: le caratteristiche principali del territorio; i luoghi legati alla memoria migrante e alla memoria collettiva; i luoghi legati ai personaggi che hanno dato risonanza al nome della regione nel mondo; i piatti che richiameranno i sapori della famiglia; un calendario di feste religiose (e non solo). Alla fine una pagina bianca per “tracciare” il proprio itinerario delle radici.

GUARDA IL VIDEO