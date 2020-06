Italia-Francia: Enac, De Micheli e Djebbari in visita a Fiumicino

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il segretario di Stato ai Trasporti francese Jean Baptiste Djebbari hanno visitato oggi l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, insieme al Presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo e ai vertici di Adr (Aeroporti di Roma), società di gestione degli scali romani. I ministri, si legge in una nota dell’Enac, hanno effettuato un percorso completo all’interno dell’aerostazione ricevendo informazioni su ciò che è stato realizzato, in termini di percorsi, procedure e sanificazione, dalla società di gestione per la prevenzione della diffusione del Covid-19, secondo le indicazioni nazionali e comunitarie e in osservanza delle Linee Guida e delle altre disposizioni emanate dall’Enac per mantenere il massimo livello possibile di sicurezza per i passeggeri, per i lavoratori e per gli operatori del comparto.