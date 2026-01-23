Italia-Germania, Meloni: è fase di incertezza, tracciamo strade nuove

Roma, 23 gen. (askanews) – Italia e Germania devono “essere pienamente coscienti” del loro “ruolo soprattutto in questa fase di incertezza che diventa sistema e dove la velocità delle trasformazioni, non solamente economiche, ci impone una straordinaria capacità di addattamento e di reazione. Navighiamo in un quadro che molto spesso ci disorienta ma al tempo stesso offre grandi opportunità”. Così la poremier Giorgia Meloni nel suo intervento al Business Forum dei due paesi.

La “parola crisi” significa “decisione scelta” e la crisi “ci impone di scegliere: se vogliamo perseverare in scelte illogiche e auto lesionistiche per i nostri sistemi produttivi e condannare quindi il continente al declino industriale, alla desertificazione economica, alla irrilevanza strategica oppure possiamo scegliere di assumerci la responsabilità del ruolo che abbiamo e farci promotori di un cambio di passo radicale, delle regole e delle procedure europee che mai come oggi dimostrano loro limiti e contraddizioni”, ha detto Meloni.

“Penso – ha proseguito – di condividere con Merz, il mio amico Friedrich, che Italia e Germania debbono assumersi questa responsabilità per cambiare quello che non ha funzionato e e tracciare” strade “nuove, concrete pragmatiche e di buon senso. Non partiamo da zero”.