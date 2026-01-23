Italia-Germania, Reiche: lavoriamo insieme per rafforzare la collaborazione

Roma, 23 gen. (askanews) – “Lavoriamo insieme per rafforzare ulteriormente la collaborazione” tra Italia e Germania “a beneficio nostro e di tutta l’Europa”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e dell’Energia della Germania, Katherina Reiche, in occasione della cerimonia d’apertura del Forum imprenditoriale Italia-Germania.

“Celebriamo – ha spiegato – i 75 anni relazioni diplomatiche tra Italia e Germania” e “collaboriamo in questioni di difesa e sicurezza a livello europeo, sulla cultura, l’economia e la scienza”.

Secondo Reiche occorre “lavorare per rafforzare la partnership italo-tedesca. Senza un’industria forte non vi è crescita e senza crescita non veniamo presi seriamente a livello internazionale”.