Italia-Germania, Urso: insieme possiamo indicare giusta rotta a Europa

Roma, 23 gen. (askanews) – “Siamo convinti che Italia e Germania possano indicare la giusta rotta alla nostra Europa”. E’ l’auspicio espresso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della cerimonia d’apertura del Forum imprenditoriale Italia-Germania.

Per il ministro “è iniziata la stagione delle riforme in Europa: il 2026 è, deve essere l’anno delle grandi riforme economico-industriali della nostra Europa, per raccogliere anche il messaggio che del vertice di Davos”. L’Europa, inoltre, “deve raggiungere la sua autonomia strategica: dobbiamo necessariamente contare su di noi, sulla nostra capacità di sviluppare una politica competitiva a livello globale”. Anche perchè “gli altri paesi – ha sottolineato – contano su di noi e guardano oggi al vertice intergovernativo per capire qual è la strada”.

Il Forum è stato anche l’occasione per sottoscrivere alcune intese economiche ed industriali tra Italia e Germania. “Abbiamo firmato altri due accordi, due dichiarazioni. Una sulle materie prime critiche che sono a fondamento della nostra autonomia strategica e l’altro su come indirizzare investimenti comuni delle nostre imprese per far crescere sempre più dei campioni europei”, ha annunciato Urso. Condivisa, poi, “una comune strategia di riforme della nostra Europa, a cominciare dal settore dell’automotive”, perchè “la proposta della Commissione che fortemente abbiamo voluto è necessaria ma non sufficiente. E’ un primo passo nella direzione giusta ma occorre implementare affinchè il principio della piena neutralità tecnologica sia effettivamente riconosciuto” e affinchè venga riconosciuto “un punto di accordo più evidente per quanto riguarda il processo di decarbonizzazione, ma anche gli investimenti delle nostre imprese e di accelerare la strada per l’autonomia strategica nella produzione di batterie elettriche”. Inoltre, a giudizio del ministro, “è necessario che vi siano incentivi comuni europei per supportare lo sviluppo della tecnologia del nostro continente e che si contrasti la concorrenza sleale di altri”.

Infine il ministro ha annunciato un incontro a breve con “il ministro dello Spazio tedesco” per sottoscrivere “un accordo nel campo della comune collaborazione a creare una costellazione satellitare italiana, tedesca e quindi europea”.