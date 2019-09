Italia-Grecia, De Rossi pre-convocato da Mancini

Roma, 25 set. (AdnKronos) – Il ct azzurro Roberto Mancini ha inserito il centrocampista del Boca Juniors Daniele De Rossi, a quanto si apprende, tra i pre-convocati per la prossima sfida della Nazionale italiana contro la Grecia, il 12 ottobre all’Olimpico di Roma, match che potrebbe regalare alla Nazionale la matematica certezza della qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2020.

Essere pre-convocati non equivale alla convocazione, ma è un obbligo previsto dalla Fifa per poi poter convocare i calciatori, un primo passo per il ct per avere la possibilità di scelta, in attesa anche di capire le reali condizioni fisiche dell’ex giocatore della Roma, che tornerebbe nella capitale dopo il suo addio alla maglia giallorossa. Il ritiro della Nazionale per i prossimi impegni è previsto per il 7 ottobre e le convocazioni ufficiali di Mancini arriveranno a ridosso di domenica 6 ottobre.