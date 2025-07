Italia, il creatore della startup “WataFake” tra i 50 studenti più impattanti al mondo

Il leccese Francesco Pio Manca, 19 anni, è l’unico italiano tra i 50 studenti più impattanti al mondo. Francesco è stato selezionato dalla giuria internazionale nella straordinaria Top 50 del “Global Student Prize 2025”, scelto tra le oltre 11mila candidature provenienti da 148 paesi e qualificandosi al prestigioso riconoscimento da 100mila dollari. La sua storia inizia nel 2020 quando a scuola, insieme ad alcuni compagni di classe e al docente Daniele Manni, crea la startup “WataFake” che mira a scovare le notizie fake che circolano sui social. L’anno successivo, insieme a un altro studente dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, Filippo Milanese, dà vita alla startup sociale “Sportzine” per raccontare con linguaggio fresco e originale lo sport di alcune squadre locali e per realizzare il progetto “Vediamoci allo stadio”, con cui riescono a far “vedere” ai tifosi non vedenti e ipovedenti le partite in casa del Lecce, attraverso un’accurata e accorata audio descrizione di tutto ciò che avviene in campo e sugli spalti. Insieme al compagno di classe Luigi Carratta ha creato, sempre sotto forma di startup, un evento annuale dedicato ai giovani in tema di innovazione, diventato poi il format “SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento” con 40 espositori qualificati e un ricco programma di workshop e laboratori. I due giovani salentini decidono di dare vita a “VoleRete”, un network sociale di 28 tra associazioni, startup ed enti che si occupano della sana crescita dei giovani dai 6 ai 20 anni. Ad avere influenzato positivamente la scelta della giuria c’è anche l’impegno di Francesco Pio profuso durante i Summer Camp di mentalità imprenditoriale di WeDo Academy, Nella sua carica di Junior Coach, infatti, aiuta le ragazze e i ragazzi partecipanti (10-20 anni) nell’ideazione e messa a terra di micro idee imprenditoriali.