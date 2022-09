Italia, il nuovo ambasciatore in Norvegia ottiene anche la delega all’Islanda

Con un tweet di benvenuto, la Farnesina ha annunciato un mese fa la nomina di Stefano Nicoletti in qualità di capo delegazione a Oslo, con mandato esteso anche all’Islanda. “Inizio con entusiasmo e curiosità la mia missione in Norvegia ed Islanda, Paesi amici e like-minded, cui ci legano profondi rapporti politici, economici, imprenditoriali, scientifici e culturali che mi impegnerò a sviluppare ed intensificare ulteriormente”, le parole dell’ambasciatore italiano per inaugurare l’inizio del mandato. L’Italia gode infatti di una comune visione con i due Paesi scandinavi, forte della presenza di entrambi nelle principali organizzazioni regionali (NATO, Consiglio d’Europa), in termini di rispetto dei diritti umani e dei valori democratici, e certificata dall’interscambio che caratterizza i rapporti commerciali tra i due poli d’Europa. In particolare, la Norvegia ricopre l’importante ruolo (ancor di più in luce dei recenti avvenimenti in Europa orientale) di supplier di risorse energetiche per l’Italia, avendo raggiunto il primo posto tra i fornitori di gas naturale della penisola. Per quanto riguarda l’export italiano, invece, entrambi i Paesi acquistano i prodotti provenienti dai settori tipicamente solidi dell’industria italiana, a partire da cibo e bevande, passando per il settore tessile e della moda fino alla metallurgia di precisione. Obiettivo del mandato di Nicoletti sarà quello di rinforzare questa già solida interconnessione e focalizzarsi sullo sviluppo dei settori dell’energia alternativa ai combustibili fossili, in linea con la transizione verde europea ed italiana e da tempo appannaggio dei due Paesi scandinavi. Nicoletti, romano ed entrato in carriera diplomatica nel 1993 presso la Cooperazione allo sviluppo, arriva in terra norvegese direttamente dalla Farnesina, dove ha ricoperto dal 2019 l’incarico Vice Direttore Generale nella DG Internazionalizzazione economica. In precedenza ha ricoperto incarichi in India (1998-2001), poi Svizzera fino al 2005 ed il ritorno in Italia press la DG Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale (2005-2009). Poi a Parigi presso l’OSCE per quattro anni, prima di essere nominato Console Generale a Barcellona fino al 2017, quando torna in patria presso la DG Promozione del Sistema Paese. Prende il posto a Oslo del collega Alberto Colella, destinato all’Ambasciata di San José (Costa Rica). (@giorgiodelgallo)