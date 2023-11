Italia in semifinale di Davis, Olanda battuta 2-1

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Per il secondo anno di fila, l’Italtennis del ct Filippo Volandri è in semifinale di Coppa Davis. Sul veloce del Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, dove si stanno svolgendo le Finals della manifestazione più importante per nazioni, gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda nei quarti per 2-1 con il punto decisivo del doppio composto da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, vincente su Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof per 6-3 6-4. Il match, dopo i due singolari, era in perfetta parità: Botic Van de Zandschulp aveva sconfitto per 6-7(3) 6-3 7-6(9) Matteo Arnaldi, che aveva mancato ben tre match point, mentre Sinner, nella sfida tra i numeri uno, si era imposto su Griekspoor per 7-6(3) 6-1. Gli azzurri troveranno ora di fronte la Serbia o la Gran Bretagna.

