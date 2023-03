A Napoli continua a salire l’entusiasmo per Italia-Inghilterra, gara che segnerà il ritorno della Nazionale nel capoluogo campano dopo dieci anni. È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (capienza 47.000 posti).