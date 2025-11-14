Italia-Israele, Piantedosi: Amnesty su scontri rovescia verità

Il ministro: “Pietoso, le violenze le hanno viste tutti”

Roma, 14 nov. (askanews) – “Per fortuna hanno visto tutti quello che è successo, trovo anche pietoso rovesciare in questo modo la verità visto che ci sono stati dei facinorosi che, a prescindere dall’evento sportivo e dal sostegno al popolo palestinese, hanno approfittato come sempre dell’occasione per mettere in campo delle violenze. Amnesty? In democrazia ognuno è libero di dire ciò che vuole ma tutti hanno visto”. Lo ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, a margine della conferenza interistituzionale sulla corruzione. Il responsabile del Viminale ha risposto cosi ad una domanda dei cronisti rispetto ad un rapporto di Amnesty riguardo gli scontri avvenuti in occasione della partita tra Italia ed Israele ad Udine del 14 ottobre.